На ближайшем заседании Заксобрания Омской области парламентариям рекомендовано принять законы, меняющие налогообложение для предпринимателей с нового года.

На заседании комитета финансовой и бюджетной политики областного парламента в режиме второго чтения депутаты обсудили большой блок вопросов, касающихся налогообложения в малом бизнесе. Также обсуждались законопроекты, направленные на поддержку инвесторов. В том числе проект закона, регламентирующий специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» на территории Омской области. Все эти документы представила министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

Заксобранию рекомендуется принять законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения в регионе. Суть в том, что предлагается ввести на территории Омской области с 1 января 2025 года новый специальный налоговый режим Авто УСН. При применении налогового режима Авто УСН действуют единые правила на всей территории Российской Федерации.

– Авто УСН – это специальный налоговый режим, который предоставляет налогоплательщикам отмену обязанности по представлению отчетности в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды и, как следствие, снижение непроизводственных издержек ведения бизнеса. Система позволяет малому бизнесу перевести все процессы в режим онлайн, большая часть бремени налогового администрирования ложится непосредственно на налоговые органы, – отметила Анна Негодуйко.

Уточним, что Авто УСН могут применять организации и индивидуальные предприниматели, отвечающие установленным законодательством условиям. Совмещение Авто УСН с иными режимами налогообложения не допускается. Переход на Авто УСН носит добровольный характер.

Изменилось налогообложение и в отношение иностранных граждан. Так, предлагается установить региональный коэффициент на налоги для иностранных граждан в сумме, приближенной к нагрузке на россиян. Это позволит увеличить конкурентоспособность российских граждан на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации. Законопроект решено рекомендовать областному парламенту принять в первом и во втором чтениях.

Также в режиме первого и второго чтений депутаты рассмотрели проекты законов, предусматривающих налоговые льготы и преференции бизнесу, в том числе работающему по «упрощенке». Изменения произошли и для тех, кто приобретает патент.

В целом новые законопроекты, с одной стороны, направлены на увеличение сбора налогов, при этом для ряда предпринимателей сохраняются преференции. А также повышается инвестиционная привлекательность региона. По словам Анны Негодуйко, все подготовленные документы неоднократно обсуждались с предпринимательским сообществом.