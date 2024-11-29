В 2024 году медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» наградили 8 юных омичей, которые героически проявили себя во время пожаров.

В Заксобрании Омской области прошла тождественная церемония награждения детей-героев. Медали Совета Федерации Федерального Собрания России «За проявленное мужество» девяти юным омичам вручили сенаторы Иван Евстифеев и Дмитрий Перминов, а также начальник УМВД России по Омской области Вадим Болотов.

Все ситуации, в которых несовершеннолетние проявили себя как герои, связаны с пожарами. Трое старшеклассников из Белостокской средней школы Одесского района Владислав Воробьев, Даниэль Герман и Егор Фадин не только сообщили об увиденном горящем доме в пожарную часть, но и помогли выбраться жильцам, после чего тушили со всеми пожар.

Первокурсник Сибирского профессионального колледжа Матвей Глущиц, девятиклассник Бауржан Кажкенов и семиклассник Бек Максутов из Логиновской средней школы в Павлоградском районе получили медали за то, что рискнули жизнями во время пожара. Они помогли вынести имущество одинокой женщины и тушили горящий дом до приезда пожарных.

Воспитанник дошкольной группы омской средней школы № 161 с дошкольным отделением Никита Лисюк и первокурсница Сибирского профессионального колледжа София Сенько проявили себя при пожаре в квартире жилого дома. Спасены жизни детей.

– Всероссийский гражданско-патриотического проект «Дети-герои» более 10 лет выполняет важную, благородную миссию – находит и поддерживает ребят, совершивших героические и мужественные поступки! За плечами каждого из ребят – настоящий подвиг, спасенная жизнь, а порой и не одна. Истории этих подвигов совершенно разные. Жизнь поставила их перед сложным выбором: отойти в сторонку или спасти, помочь. И они совершили тот самый поступок, не думая о том, что потом их назовут героями, – отметил спикер Заксобрания Александр Артемов.

Чествование отважных юных омичей проходило в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Он реализуется с 2014 года под эгидой Совета Федерации ФС РФ во взаимодействии с Российским союзом спасателей. Проект дает возможность рассказать о смелых, самоотверженных ребятах и выразить им признание и благодарность общества.