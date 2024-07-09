Представители комитета Заксобрания по собственности призвали ускорить процесс раздачи земель многодетным семьям. И обсудили спасение «Омскоблводопровода».

Представители комитета Заксобрания по собственности призвали ускорить процесс раздачи земель многодетным семьям. И обсудили спасение «Омскоблводопровода».

В финале весенней сессии комитет по собственности Заксобрания Омской области рассмотрел блок из 7 вопросов, касающихся управления имущественным комплексом региона.

Многодетным нужны земли

В центре внимания депутатов оказалась тема предоставления бесплатных участков многодетным семьям. Министр имущественных отношений Евгений Козлов в своем докладе сообщил, что с 2011 года на очереди стоят 16 тысяч многодетных семей в городе. За весь период получили земли 6 тысяч семей, из них 1425 в Омске. При этом почти 9 тысяч семей продолжают нуждаться в землях. Альтернативной мерой поддержки в виде денежной выплаты воспользовались 67 семей. Хотя выделено достаточно средств – 90 млн рублей.

Депутаты, внимательно изучив документы, выяснили, что участки многодетным предлагают в отдаленных районах области, а денежный сертификат получила только одна семья. Не став тратить время на неконструктивную критику, участники комитета предложили ведомству несколько вариантов решения вопроса.

Так, Владимир Гуселетов высказал инициативу рассмотреть механизм государственно-частного партнерства при предоставлении земельных участков.

– Мы должны предоставить 8 тысяч участков. По моим расчетам нужно выделить около 1000 га земельных участков с инфраструктурой, это нереально. У меня вопрос: зачем жителям Омска участки в Черлаке и Колосовке? Предлагаю рассмотреть механизм частно-государственного партнерства, чтобы привлекать частный или банковский капитал, – сказал Гуселетов.

Тогда как вице-спикер Валерий Бойко предложил выделять участки в непосредственной близости от города.

– В прошлый раз вы докладывали, сколько денежных сертификатов выделено. У нас на февраль была реализована выплата только одной семье. Сейчас прошло 5 месяцев, и ничего не поменялось: в отчете по-прежнему значится одна семья. А выделено 90 млн рублей, – привел факты Бойко. – Вы задаете здесь вопросы по участкам. У нас создаются жилищные кооперативы на выезде из города. Эти участки можно выкупить и отдать многодетным семьям, – говорит Бойко. – Почему мы так поступаем с многодетными семьями? Полгода прошло, а вы палец о палец не ударили. Почему работа по освоению жилищных сертификатов не идет? И вы спокойно об этом докладываете.

Коллегу поддержал председатель комитета Игорь Зуга, который попытался подвигнуть Минимущества к более активной реализации программы. Минимущества хотя и формально управляет имущественным комплексом стоимостью более миллиарда рублей, в региональный бюджет поступает доход меньше одного процента от его использования. По мнению депутата, это является прямым следствием отсутствия качественной стратегии и прорывных идей.

– Наш комитет традиционно проводит обсуждение наиболее значимых вопросов законодательной деятельности в сфере собственности. Вопрос обеспечения многодетных семей сегодня стоит достаточно остро. Мы закладываем в бюджет деньги, которые могут быть инвестированы в государственно-частное партнерство. Бизнес может строить дома под гарантированное получение сертификатов. Внутреннее инвестирование возможно за счет межотраслевого взаимодействия и координации правильного планирования, наличия стратегии. У нас в стране идет Год семьи. О необходимости поддержки многодетных говорит президент Владимир Путин. Сегодня задача номер один – народонаселение, повышение рождаемости. Но полгода у нас не получается качественно реализовать эту программу, – заявил Игорь Зуга.

Депутаты поддержали председателя комитета, договорившись предложить Минимущества поработать над стратегией решения вопроса. А в ближайшей перспективе – подумать над созданием министерства, курирующего разработку стратегий отраслей и государственного управления.

Спасти «Облводопровод»

Еще одним «горячим» вопросом повестки стало стратегическое развитие «Омскоблводопровода». Он неоднократно заслушивался комитетом, члены которого рассматривают разные варианты дальнейшей деятельности компании, которая на сегодня осуществляет обслуживание питьевой водой 13 районов Омской области.

По итогам прошлого года предприятие показало по итогам убыток в 262 млн рублей по налогам и сборам. За неуплату налогов в отношении акционерного общества налоговый орган принял обеспечительные меры в виде приостановления операций по расчетным счетам. А также обратился в арбитражный суд с заявлением о признании АО «Омскоблводопровод» банкротом. На 16 июля намечено судебное заседание. На погашение задолженности предприятия требуется 287 млн рублей, эти средства выделят из бюджета в ближайшее время.

Депутат Антон Берендеев призвал спасти предприятие. Однако председатель комитета Игорь Зуга выступил с предложением подумать и о варианте передачи водоснабжения районам области. И полностью перезагрузить «Омскоблводопровод».

– У нас 19 районов остаются без воды. Считаю, что проблему водоснабжения нужно решать комплексно. Сегодня в мире конкуренция идет за счет стратегий. У кого стратегия лучше – тот и побеждает. В итоге представители комитета проголосовали за продолжение работы над стратегией развития «Омскоблводопровода».

В финале заседания Игорь Зуга поблагодарил коллег за плодотворную работу в течение сессии. Он пояснил, что в текущих условиях нужно уделять особое внимание стратегиям в области управления собственностью, развития экономики. Именно тогда это станет пространством для принятия решений, где правительство и депутаты работают над общими целями. И создание министерства, курирующего разработку и свод стратегий, приведет к желаемым результатам.