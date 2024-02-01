Председатель областного парламента Александр Артемов рассказал о важности инициативного бюджетирования для развития районов Омской области.

Председатель областного парламента Александр Артемов рассказал о важности инициативного бюджетирования для развития районов Омской области.

Сегодня, 1 февраля, в Заксобрании на заседании совета глав советов районов области и Омска выбрали председателя президиума. Первым делом спикер областного парламента Александр Артемов рассказал о встрече глав муниципалитетов на форуме «Малая Родина – Сила России» с президентом Владимиром Путиным. Помимо первоочередного внимания к участникам СВО, глава государства призвал исключить дублирующие и несвойственные местному самоуправлению функции.

После чего спикер Заксобрания объявил кандидатуру нового главы совета. Это председатель Совета Щербакульского района Александр Мосийчук. Он родился в Кокчетавской области, окончил Щучинское педагогическое училище и Северо-Казахстанский университет, потом служил в танковых войсках.

Работал сначала учителем истории в Кокчетаве, затем в Шербакуле. Доработал до директора Шербакульской школы № 1, был избран главой совета депутатов.

У участников заседания не вызвала нареканий кандидатура Александра Мосийчука. Лишь кто-то в шутку предложил дать ему медаль за столь безупречный трудовой путь.

– Постараюсь оправдать оказанное мне доверие и работать на благо Омской области, – подчеркнул вновь избранный руководитель.

Его заместителем стал глава Совета депутатов Исилькульского района Владимир Симонов.

Кроме того, в ходе заседания обсуждались нюансы инициативного бюджетирования.

– Выделение 1 млрд рублей на развитие сельских и городских территорий. Теперь важно грамотно распределить эти средства. Например, в 40 сельских поселениях планируется отреставрировать порядка 100 с лишним мемориалов в память о ВОВ, – пояснил спикер Заксобрания Александр Артемов. – Эти финансы можно распределить на обустройство социальных объектов, ремонт небольших участков дорог, строительство спортивных объектов.

Он добавил, что, помимо рачительного распределения финансов, перед главами советов депутатов сейчас стоит первоочередная задача избежать эксцессов на выборах Президента РФ.