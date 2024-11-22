Врач Эльвира Белева считает, что важен не только состав, но и способ приготовления мяса.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала о самых полезных видах мяса. По ее словам, важны несколько моментов.

– Выбор наиболее полезного мяса зависит от нескольких факторов, включая содержание жиров, белков, витаминов и минералов, а также способ его приготовления, – цитирует эксперта UfaTime.ru

Полезными считаются несколько видов мяса.

Куриная грудка без кожи. Она является отличным источником белка и содержит минимальное количество жиров и калорий. Это делает ее идеальным выбором для поддержания и снижения веса, а также для наращивания мышечной массы.

Индейка. Также богата белками и содержит различные витамины и минералы, такие как витамин B6 и селен. Индейка считается полезной для сердца благодаря низкому содержанию насыщенных жиров.

Говядина. Особенно постные сорта могут быть частью здорового питания. Говядина является источником железа и цинка, которые важны для иммунитета и общего состояния здоровья. Важно выбирать постные куски и ограничивать употребление красного мяса из-за его связи с некоторыми заболеваниями.

Баранина. Особенно та, которая производится на пастбищах. Такое мясо может быть богато омега-3 жирными кислотами и являться хорошим источником белка и витамина B12.

При выборе мяса также важно учитывать способ его приготовления.

– Жареное мясо или мясо, приготовленное с добавлением большого количества масла, соли или сахара, будет менее полезным, чем мясо, приготовленное на пару, запеченное или тушеное, – убеждена диетолог.

Умеренность в потреблении мяса также важна для поддержания здорового образа жизни. Даже самое полезное мясо нужно употреблять в меру, следя за общим количеством калорий и составом рациона. Ну, и не пренебрегать цельнозерновыми продуктами, овощами и фруктами.