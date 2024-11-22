Омск-Информ
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·Общество

На дорогах города и области ожидается гололед.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС дали прогноз погоды на пятницу, 22 ноября. Согласно прогнозам, ночью в Омской области морозно: –5…–10 градусов, местами до –16 градусов. Днем –2…–7 градусов.

Местами изморозь, на дорогах гололедица.

В субботу, 23 ноября, характер погоды не изменится.

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·Общество

На дорогах города и области ожидается гололед.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС дали прогноз погоды на пятницу, 22 ноября. Согласно прогнозам, ночью в Омской области морозно: –5…–10 градусов, местами до –16 градусов. Днем –2…–7 градусов.

Местами изморозь, на дорогах гололедица.

В субботу, 23 ноября, характер погоды не изменится.

1932