Рельсы будут демонтированы во время капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ.

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной стартующему капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков рассказал о судьбе трамвайных путей на мосту. По словам представителя подрядной организации, рельсы будут демонтированы.

Шестаков пояснил, что работа будет проводиться с балластным корытом – пространством, в котором расположены рельсы. Их демонтируют, однако оставят углубление, которое закроют мостовым полотном.

– Это будет более облегченная конструкция посередине, а сверху будет устроено мостовое полотно. Такое же, как на всей остальной проезжей части моста, – пояснил замдиректора «СтройТраст».

Устраивать заполнение балластного корыта планируют с расчетом на возможность восстановления движения трамваев без разборки высокоточных бетонов.