Департамент транспорта не планирует никаких изменений по доставке и развозу хоккейных болельщиков на период проведения ремонта моста.

В конце ноября закрывается на капитальный ремонт мост имени 60-летия ВЛКСМ. Для движения закроют две полосы с левого берега в сторону Телецентра. Эти изменения напрямую коснутся жителей Кировского и Советского округов, а также многочисленных болельщиков ХК «Авангарда», приезжающих на «G-Drive Арену».

Несмотря на отмену троллейбусных маршрутов № 7, 16 и 67 на период ремонта моста, департамент транспорта омской мэрии не планирует никаких изменений по доставке людей на матчи «ястребов» и их развозу после игр.

– По доставке и по развозу никаких изменений не предполагается. То есть будет так же, как и сейчас, – сказал на сегодняшней пресс-конференции глава дептранса Вадим Кормилец.

Чиновник пояснил, что вместо 67-го троллейбуса будут ходить автобусы по этому же маршруту. Взамен троллейбусов № 7 и 16, которые уходят на Ленинградский мост, добавят три единицы транспорта на 109-й автобусный маршрут. Также будет запущен новый троллейбусный маршрут № 8 (поселок Ермак – улица Гашека).