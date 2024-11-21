На объекте уже трудятся 18 рабочих в день и 12 – в ночь.

Сегодня в Омском городском пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ. Обновить сооружение на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется за два года. Подрядчик «Стройтраст» уже ведет работы, которые не требуют ограничения движения.

– Мы уже организовали все подъездные дороги на левом и правом берегах, строительный городок со стороны хоккейной академии «Авангард». Приступили к пескоструйным работам, начали устанавливать временные знаки дорожного движения. На установку ограждающих бетонных блоков потребуется около 10 дней, – рассказал первый заместитель директора ООО «Стройтраст» Игорь Шестаков.

В связи с этим часть моста (правую часть при движении от Лукашевича в сторону Заозерной, то есть со стороны «G-Drive Арены») перекроют не 24 ноября, как сообщалось ранее, а в ночь с 29 на 30 ноября. Движение пешеходов по этой части объекта запретят. Для движения автомобилей останется по две полосы в каждом направлении. Тогда же, с 30 ноября, изменятся маршруты общественного транспорта.

– Зимой планируются в основном демонтажные и подготовительные работы. Сейчас на объекте 18 человек в день и 12 человек в ночь, без участка антикоррозийной защиты. Проектный показатель – 89 рабочих в самую загруженную схему, полный состав с геодезистами – 121 человек. Мы стараемся работать большим количеством, чем предусмотрено. Не думаю, что мы будем испытывать недостаток людей или техники, – сообщил Шестаков. – Зимой планируются в основном демонтажные и подготовительные работы. Сейчас на объекте 18 человек в день и 12 человек в ночь, без участка антикоррозийной защиты. Проектный показатель – 89 рабочих в самую загруженную схему, полный состав с геодезистами – 121 человек. Мы стараемся работать большим количеством, чем предусмотрено. Не думаю, что мы будем испытывать недостаток людей или техники, – сообщил Шестаков.

С 30 ноября на объекте приступят и к переносу теплосети. Этим займутся сотрудники «ОмскРТС» по соглашению с департаментом строительства. Сначала планируется построить новую теплотрассу и только после этого демонтировать старую. Отключать отопление и горячую воду жителям в это время не будут. Перезапуск движения на мосту и переход ко второму этапу работ ожидаются ориентировочно в сентябре 2025 года. Окончание работ в полном объеме запланировано на октябрь 2026 года.

– За все время планируется заменить опорные части моста, тротуарные консоли, бордюры, ограждения, деформационные швы и покрытие. Планируется также отремонтировать металлические конструкции моста, – сообщил директор БУ «Управление капитального строительства» Алексей Суховеев.