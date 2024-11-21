По поручению мэра Омска на улицы города выводятся все 319 единиц снегоуборочной техники. Также к расчистке сугробов привлечены коммерческие организации.
По прогнозам синоптиков, в Омске 21 ноября ожидаются сильные снегопады. По поручению мэра города Сергея Шелеста дорожные службы максимально усилили бригады для борьбы со стихийными последствиями.
– В связи с погодными условиями дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Александровичу Глебову построить дневную работу окружных ДЭУ таким образом, чтобы, не мешая движению автотранспорта в часы пик, очистить основные дороги от снега. Выводим всю имеющуюся в нашем распоряжении снегоуборочную технику – 319 единиц, всех сотрудников УДХБ, в том числе «зеленую службу», занимающихся ручной очисткой тротуаров и остановочных пунктов, – сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Для уборки пешеходных зон и остановок выведено 198 рабочих. Утром на дорогах работает 166 единиц спецтехники. После ночной пересменки выйдут дополнительно еще более 150 снегоуборочных машин. Работы по вывозу снега активно шли и в прошедшие сутки. На полигоны вывезли около 3920 кубометров снежной массы. Также снег со своих территорий начали вывозить коммерческие организации. Они сдали уже 600 кубометров снега.