Омск-Информ
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·Общество

По поручению мэра Омска на улицы города выводятся все 319 единиц снегоуборочной техники. Также к расчистке сугробов привлечены коммерческие организации.

По прогнозам синоптиков, в Омске 21 ноября ожидаются сильные снегопады. По поручению мэра города Сергея Шелеста дорожные службы максимально усилили бригады для борьбы со стихийными последствиями.

– В связи с погодными условиями дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Александровичу Глебову построить дневную работу окружных ДЭУ таким образом, чтобы, не мешая движению автотранспорта в часы пик, очистить основные дороги от снега. Выводим всю имеющуюся в нашем распоряжении снегоуборочную технику – 319 единиц, всех сотрудников УДХБ, в том числе «зеленую службу», занимающихся ручной очисткой тротуаров и остановочных пунктов, – сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Для уборки пешеходных зон и остановок выведено 198 рабочих. Утром на дорогах работает 166 единиц спецтехники. После ночной пересменки выйдут дополнительно еще более 150 снегоуборочных машин. Работы по вывозу снега активно шли и в прошедшие сутки. На полигоны вывезли около 3920 кубометров снежной массы. Также снег со своих территорий начали вывозить коммерческие организации. Они сдали уже 600 кубометров снега.

·Общество

По поручению мэра Омска на улицы города выводятся все 319 единиц снегоуборочной техники. Также к расчистке сугробов привлечены коммерческие организации.

По прогнозам синоптиков, в Омске 21 ноября ожидаются сильные снегопады. По поручению мэра города Сергея Шелеста дорожные службы максимально усилили бригады для борьбы со стихийными последствиями.

– В связи с погодными условиями дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Александровичу Глебову построить дневную работу окружных ДЭУ таким образом, чтобы, не мешая движению автотранспорта в часы пик, очистить основные дороги от снега. Выводим всю имеющуюся в нашем распоряжении снегоуборочную технику – 319 единиц, всех сотрудников УДХБ, в том числе «зеленую службу», занимающихся ручной очисткой тротуаров и остановочных пунктов, – сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Для уборки пешеходных зон и остановок выведено 198 рабочих. Утром на дорогах работает 166 единиц спецтехники. После ночной пересменки выйдут дополнительно еще более 150 снегоуборочных машин. Работы по вывозу снега активно шли и в прошедшие сутки. На полигоны вывезли около 3920 кубометров снежной массы. Также снег со своих территорий начали вывозить коммерческие организации. Они сдали уже 600 кубометров снега.