Ветер поднимется до 25 м/с.

Сегодня, 6 ноября, синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что на регион надвигается сильный ветер. Опасное явление ожидается до конца дня 6 ноября с сохранением на сутки 7 ноября.

Порывы ветра будут достигать 25 м/с. Также ожидается дождь, переходящий в снег, метель, гололед, отложение мокрого снега и снежные заносы на дорогах.

ГУ МЧС России по Омской области просит водителей быть осторожнее: не совершать резких маневров, не оставлять машину там, где на нее может что-то упасть, а также не ездить за рулем на летних шинах.

Что касается пешеходов, то им стоит избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями. В случае чего нужно звонить 101.