Директор департамента транспорта прокомментировал дорожную ситуацию в Омске.

Директор городского департамента транспорта Вадим Кормилец прокомментировал дорожную ситуацию в Омске. Из-за шедшего все утро снега произошло большое количество автоаварий, самая массовая – у Телецентра, где столкнулись пять машин.

В связи с погодными условиями Кормилец обратился к водителям с просьбой оставить машины домой и пересесть на общественный транспорт.

– По возможности откажитесь, пожалуйста, от совершения поездок сегодня в течение дня и завтра в первой половине дня тоже, – призвал горожан Вадим Кормилец. – Сегодня общественный транспорт самый безопасный.

Многие автомобилисты уже сменили зимнюю резину на летнюю. А у городского пассажирского транспорта – всесезонная резина.

Снегопад будет идти с перерывами до 17:00.