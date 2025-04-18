Инспекторы устанавливают обстоятельства массового столкновения.

Сегодня утром в 07:30 недалеко от дома № 2 на проспекте Мира произошло массовое ДТП, в котором пострадали люди.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Лада» неправильно оценил обстановку на дороге. При смене полосы движения он не уступил дорогу «тойоте», едущей впереди, и врезался в нее. Водитель «тойоты», уклоняясь от столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Исудзу» и двумя легковыми автомобилями.

В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них двое детей, 7 и 10 лет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, начато разбирательство.

Напомним, что сегодня утром Омск завалило снегом, в утренние часы в городе произошло более двадцати аварий, образовались 10-балльные пробки.