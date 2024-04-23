Снегопад будет идти с 1 по 3 мая. Столбик термометра в эти дни опустится до 0 градусов.

Снегопад будет идти с 1 по 3 мая. Столбик термометра в эти дни опустится до 0 градусов.

На майские праздники в Омской области похолодает. По данным синоптиков, 1 мая на регион обрушится снегопад. Осадки сохранятся до 3 мая. Утром температура воздуха составит 0 градусов, а днем до +8 градусов. Такая же погода будет и 2 мая.

Потепление омичей ждет только с 5 мая. Столбик термометра поднимется до +10 градусов. Кроме того, в регионе могут пойти дожди.