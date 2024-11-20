В городе сохраняется туманная погода.

Сегодня, 20 ноября, Омск весь день оказался погружен в туман. Вечером омская Госавтоинспекция предупредила водителей, что такая погода сохранится. Особенно стоит быть внимательнее тем, кто едет по загородным трассам.

– Помните, что в условиях тумана расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности, – сказали в ведомстве. – При движении в условиях недостаточной видимости используйте на автомобиле противотуманные фары и фонари.

Водителей просят следить за скоростным режимом. А если туман станет сильнее, от поездки и вовсе стоит отказаться. В том случае, когда отложить поездку нельзя, необходимо проверить техническое состояние автомобиля перед выездом.

При непредвиденных ситуациях нужно звонить в ГИБДД по телефонам 79-35-04 или 02.