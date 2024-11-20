Команды все еще ждут в раздевалках, когда можно будет продолжить игру.

Сегодня, 20 ноября, в Брянске проходит футбольный матч между местным «Динамо» и омским «Иртышом». Команды встречаются в рамках стыковых матчей за право остаться в LEON-Второй лиге А. На 37-й минуте игры встречу прервали из-за угрозы ракетной атаки.

– В Брянске угроза ракетной опасности. Матч прерван, команды ушли в раздевалки, болельщики покинули стадион, – говорится в сообщении ФК «Иртыш».

Сейчас команды находятся в раздевалках, они ждут, когда игру можно будет продолжить. Однако отмены ракетной опасности еще нет. Футболисты продолжают ждать.

Вчера, 19 ноября, Украина нанесла удар дальнобойными ракетами по объекту на территории Брянской области. В Минобороны РФ рассказали, что были использованы шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. Накануне пять ракет сбили, а одну повредили. Она упала на территорию военного объекта. Там произошел пожар, но никто не пострадал.

Обновление от 18.40

Угроза миновала, игра в Брянске возобновляется.