Застройщику рекомендовали доработать вопрос с парковками и школами в непосредственной близости от объекта.

Сегодня на заседании городского архитектурно-градостроительного совета Омска повторно обсуждалась перспектива строительства восьмиэтажки на улице 2-й Дачной компанией ООО «Кватро». В прошлый раз проект дома на 200 квартир отправили на доработку. В новой редакции компания запланировала полуподземный гараж на 43 машиноместа.

У главного архитектора Омска Романа Воробьева возникли сомнения в том, что в непосредственной близости от места строительства запланировано достаточное количество школ и детсадов.

– Вы делали запрос в департамент образования, чтобы было основание выдать разрешение на строительство дома? – спросил Воробьев. – Это не избавляет вас от внесения инфраструктурного взноса.

Кроме того, у архитекторов возникли вопросы к расположению здания торцом на дорогу, количеству аварийных выходов и к слишком узким французским балконам.

– А с шестого этажа у вас куда предусмотрен аварийный выход? В окно? – экспрессивно высказался Богдан Мрыглод, вызвав у присутствующих смех.

В итоге представители совета проголосовали за проект, рекомендовав застройщику доработать визуальную часть и представить ее на областном архитектурно-градостроительном совете.