Компания из Екатеринбурга намерена возвести в «Кварталах Драверта» еще три многоэтажки, большую парковку, школу и детсад.

Сегодня, 20 ноября, на городском архитектурно-градостроительном совете технический директор компании «Брусника» в Омске Евгений Головкин представил проекты трех многоэтажек в рамках четвертой, пятой и шестой очередей строительства ЖК «Кварталы Драверта». Комплекс строится в границах улиц Крупской, Шаронова и бульвара Архитекторов. Проект планировки территории был утвержден в 2022 году.

В рамках четвертой очереди строительства запланированы возведение крытого паркинга и школы. Все фасады домов компания из Екатеринбурга выполнит в фирменной технике «мокрой штукатурки». Первые этажи жилья запланированы под кафе, рестораны, магазины, парикмахерские. В доме четвертой очереди строительства предусмотрен встроенный трехэтажный детсад.

Первая очередь из четырех домов уже сдана. Разрешение на возведение четырех следующих многоэтажек планируется получить в декабре нынешнего года. По словам Евгения Головкина, компания столкнулась с рядом сложностей при строительстве ЖК.

– Первая трудность – рельеф местности оказался сложным: перепад высот составил 5,5 метра. Вторая – есть обременения по коммунальным сетям. В частности, здесь проходит городской коллектор, – рассказал технический директор «Брусники» в Омске.

У архитекторов возник целый ряд замечаний к представителю инвестора. Так, Богдан Мрыглод заметил, что в проекте отсутствуют выходы к реке.

– У вас запланированы школа, дом, садик – это забор, забор, забор... – размышлял вслух архитектор.

На что представитель инвестора заявил, что новая редакция проекта не предусматривает столь значительного количества ограждений, она на согласовании в департаменте архитектуры.

В свою очередь архитектор Лариса Маслова уточнила, как компания намерена вписать жилой комплекс в территорию реки Замарайки. Эту локацию инвестор намерен благоустроить.

– Мы брали на себя обязательства по благоустройству участка от улицы 70 лет Октября и бульвара Архитекторов до Замарайки. Эти обязательства мы реализуем в мае 2025 года, – сказал Евгений Головкин.

Также архитектурное сообщество волновало, как застройщик намерен бороться с самовольным остеклением балконов. Эти вопросы инвестор планирует решать в административном порядке.

– Мы против остекления балконов. Это решается на уровне регламента города. Если клиент изменит фасад, его обяжут прекратить это в судебном порядке, – подчеркнул представитель «Брусники».

Головкин также сообщили, что на территории Кварталов Драверта инвестор совместно с одним из банков планирует построить небольшую ледовую арену.

Представители градсовета единогласно проголосовали за этот проект.