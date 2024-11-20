Важная часть работы – помощь фронту и новым регионам. Кроме того, Омский район участвует в восстановлении пострадавшей от паводка деревни на севере региона.

Накануне на конференции Омского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» обсудили итоги 2024 года, формирование мобилизационной базы активистов партии. Также прошла ротация кадрового состава и намечены планы на ближайшую перспективу. Выборы Президента Российской Федерации показали высокий уровень поддержки избирателей Омского района. Участие приняли более 64 тысяч человек.

– Важной частью нашей работы остается помощь фронту и новым российским регионам. С начала специальной военной операции местное отделение «Единой России» регулярно оказывает содействие в сборе и направлении гуманитарных грузов жителям Донбасса, а также омским бойцам, – подчеркнул глава Омского района Геннадий Долматов.

Он обратил внимание на то, что не остались в стороне волонтеры Омского района от беды, которая пришла весной этого года в Усть-Ишимский район.

– За нашим районом был закреплен населенный пункт, пострадавший от паводка, – деревня Ашеваны. С участием членов партии проводились встречи с жителями, обследовалось их жилье, проводился большой объем восстановительных работ, привозилась гуманитарная помощь. Все работы были выполнены в установленный срок, – уточнил он.

Поскольку 2024-й объявлен Годом первичных отделений партии, среди них прошел региональный конкурс, итоги которого станут известны на форуме 22 ноября. Кроме того, в этом году были созданы федеральный и региональный советы первичных отделений. Первое заседание областного совета намечено на конец месяца.