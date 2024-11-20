Уролог Ильнур Аглиуллин перечислил напитки и еду, снижающие уровень тестостерона.

Врач-уролог, андролог, хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин назвал список продуктов, которые могут привести к снижению уровня тестостерона и, как следствие, к ухудшению мужского здоровья.

К числу таких продуктов относятся чипсы, копчености, выпечка, а также изделия с высоким содержанием соли и жира. Опасны для мужского либидо переизбыток кофеина, сои и сахара.

Но самым опасным в этом плане считается пиво. Пенный напиток богат женским гормоном, он увеличивает уровень эстрогена и способствует уменьшению полового влечения. Также это прямой путь к висцеральному ожирению, говорит уролог.