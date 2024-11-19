Ремонт начнется в конце недели. Для этого мост частично перекроют.

В компании «Стройтраст» показали состояние моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра и рассказали о планах на его ремонт, который стартует 24 ноября. Деформационные швы и опорные части сооружения нуждаются в замене.

– Мост построил в 1978 году «Мостоотряд № 63». С тех пор ремонтом моста практически никто не занимался. Максимум – меняли дорожное полотно, – рассказал главный инженер компании Павел Брюханов.

При этом при строительстве моста неправильно устроили водоотведение. Вода стекает по опорам и деформационным швам, что вредит им, вызывая коррозию и усталость бетона.

Заменят во время ремонта и тепловую сеть внутри моста, которая соединяет левый и правый берега Иртыша. Сначала построят новую сеть, а старую после этого демонтируют. Заменят также контактную троллейбусную сеть и линии электропередачи.

После ремонта на мосту сделают подсветку, как на Ленинградском.