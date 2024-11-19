Омск-Информ
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·Происшествия

Поступило сообщение о том, что в здании может находиться подозрительный предмет.

Сегодня около 15 часов на Левобережье был эвакуирован торговый комплекс «Маяк Молл». В правоохранительные органы поступило сообщение о наличии в здании подозрительного предмета.

На место выехали сотрудники полиции. Они проверили помещения торгового комплекса, опасных предметов обнаружено не было. Сейчас «Маяк Молл» продолжает работу в прежнем режиме.

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·Происшествия

Поступило сообщение о том, что в здании может находиться подозрительный предмет.

Сегодня около 15 часов на Левобережье был эвакуирован торговый комплекс «Маяк Молл». В правоохранительные органы поступило сообщение о наличии в здании подозрительного предмета.

На место выехали сотрудники полиции. Они проверили помещения торгового комплекса, опасных предметов обнаружено не было. Сейчас «Маяк Молл» продолжает работу в прежнем режиме.

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