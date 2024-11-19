Программа направлена на поддержку талантливых студентов и аспирантов аграрных вузов.

Десять студентов и двое аспирантов Омского государственного аграрного университета в 2024–2025 учебному году будут получать именные стипендии от Россельхозбанка. Задача стипендиальной программы РСХБ – поддержка талантливых учащихся аграрных вузов по всей России. На сегодняшний день стипендию получают 437 человек в 70 образовательных учреждениях.

Основные критерии для вручения стипендии – успеваемость, участие в конференциях, выставках, семинарах, форумах, а также научно-исследовательская деятельность.

Одним из получателей стипендии в Омском ГАУ стал второкурсник Евгений Мирошник. Стипендиатом он уже становится второй год подряд, что подает хороший пример для сокурсников, а также помогает формировать здоровую конкуренцию в образовательной среде.

– Большое спасибо Россельхозбанку за возможность проявлять себя, показывать высокие результаты в учебе и при этом получать вознаграждение, – отметил Евгений. – Это очень мотивирует не останавливаться на достигнутом и продолжать быть в числе лучших.

Размер ежемесячной стипендии в 2024–2025 учебном году для студентов аграрных специальностей составляет 15 тысяч рублей, для аспирантов – 20 тысяч рублей.

– Наши любимые студенты – это будущее не только родного региона, но и страны в целом, – подчеркнула ректор ОмГАУ, доктор экономических наук Оксана Шумакова. – Не устаем благодарить нашего партнера – Россельхозбанк за такую замечательную инициативу, как стипендиальная программа. Она дает ребятам очень многое – не только финансовую мотивацию, но и уверенность в своих силах, подтверждение верности выбранного профессионального пути, а также уверенность в своей востребованности после выпуска.

РСХБ расширил категорию стипендиатов. Претендовать на стипендию теперь могут также учащиеся первого курса – победители олимпиад программы Россельхозбанка «Навстречу агротеху».

– Отрадно видеть, что наша стипендиальная программа развивается, и мы продолжаем поощрять целеустремленных и талантливых студентов, аспирантов, молодых ученых, – поделился мнением директор омского филиала Россельхозбанка Лев Янеев. – В нынешнем году 7 человек непосредственно из Омского ГАУ, а также еще трое из Тарского филиала вуза будут получать именные стипендии, в программе также 2 аспиранта. Это знак признания усердия, упорства и прилежания в изучении наук. Мы искренне надеемся, что стипендиальная программа продолжит давать приток мотивированных, талантливых, профессиональных молодых кадров в АПК.

Помимо стипендиальной программы, Россельхозбанк осуществляет целый комплекс инициатив по поддержке аграрного образования. Среди них грантовая поддержка молодых ученых, «Школа фермера», платформ поиска работы и образования «Я в Агро», «Школа агротуризма», Международная школа БРИКС на базе РУДН, агроклассы.

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