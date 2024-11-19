Омск-Информ
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·Происшествия

Следователи считают, что из-за него в городе затянулось завершение долгостроев.
Следственный комитет предъявил экс-директору Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, он организовал незаконною оплату некачественно выполненных работ по изготовлению проектно-сметной документации. Как сообщает Следственный комитет, это существенно замедлило строительство проблемных многоквартирных домов и причинило материальный ущерб фонду.
Отметим, что директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области Георгий Пузиков, который занимал эту должность с 3 марта 2022 года, покинул ее 13 ноября 2024 года. Новым директором с 14 ноября стал Игорь Клопунов.
·Происшествия

Следователи считают, что из-за него в городе затянулось завершение долгостроев.
Следственный комитет предъявил экс-директору Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, он организовал незаконною оплату некачественно выполненных работ по изготовлению проектно-сметной документации. Как сообщает Следственный комитет, это существенно замедлило строительство проблемных многоквартирных домов и причинило материальный ущерб фонду.
Отметим, что директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области Георгий Пузиков, который занимал эту должность с 3 марта 2022 года, покинул ее 13 ноября 2024 года. Новым директором с 14 ноября стал Игорь Клопунов.