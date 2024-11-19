Омск-Информ
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·Общество

Это произойдет раньше, чем в прошлом году.
В Омске завершилась заливка катка на территории спортшколы «Красная звезда». Он откроется в ближайшие выходные.
– Приглашаем всех весело провести эти выходные на катке «Красная звезда», – сообщили в спортшколе.
Отметим, что возле «Красной звезды» располагается самый большой каток в городе. В прошлом году его открыли только 16 декабря.
·Общество

Это произойдет раньше, чем в прошлом году.
В Омске завершилась заливка катка на территории спортшколы «Красная звезда». Он откроется в ближайшие выходные.
– Приглашаем всех весело провести эти выходные на катке «Красная звезда», – сообщили в спортшколе.
Отметим, что возле «Красной звезды» располагается самый большой каток в городе. В прошлом году его открыли только 16 декабря.