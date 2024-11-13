Это будут делать в два этапа.

Вчера на территории спортшколы «Красная звезда» началась заливка самого большого открытого катка в Омске. Первый этап заливки сотрудники выполняют вручную, на втором этапе будут привлекать технику.

– Совсем скоро ледовое поле засияет километрами гирлянд, светящимися арт-объектами и различными фотозонами. А главным украшением катка по-прежнему станет большая ель, которая уже установлена в центре площадки, – сообщает «Красная звезда».

Когда каток откроется, в спортшколе пока не сообщают.

В прошлом году каток «Красной звезды» открылся 16 декабря. Но из-за резкого потепления через несколько дней его закрыли.