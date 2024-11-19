Омск-Информ
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·Общество

Этот способ доступен всем, кто еще не начал получать выплаты.

У россиян есть возможность увеличить свою будущую пенсию. Как рассказал изданию PRIMPRESS пенсионный эксперт Сергей Власов, для этого нужно отсрочить получение своей пенсии. Если начать получать выплаты на год позже, то к выплате прибавят около 6 % за счет премиальных коэффициентов, а если на пять лет – то 45 %. Для этого нужно обратиться в СФР и подать соответствующее заявление. Надбавку начисляют за каждый полный год отсрочки и на страховую часть, и на фиксированную выплату. Ранее сообщалось, сколько омичей получили пенсии по наследству. Более 1300 человек  – 50 млн рублей.

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·Общество

Этот способ доступен всем, кто еще не начал получать выплаты.

У россиян есть возможность увеличить свою будущую пенсию. Как рассказал изданию PRIMPRESS пенсионный эксперт Сергей Власов, для этого нужно отсрочить получение своей пенсии. Если начать получать выплаты на год позже, то к выплате прибавят около 6 % за счет премиальных коэффициентов, а если на пять лет – то 45 %. Для этого нужно обратиться в СФР и подать соответствующее заявление. Надбавку начисляют за каждый полный год отсрочки и на страховую часть, и на фиксированную выплату. Ранее сообщалось, сколько омичей получили пенсии по наследству. Более 1300 человек  – 50 млн рублей.

1626