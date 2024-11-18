Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

«Лакоше» станет частью «Сладуницы».
В Омской области началось присоединение Марьяновского ООО «Лакоше» к ООО «Сладуница», зарегистрированному в Омске. Официальное сообщение опубликовано 14 ноября.
Обе фирмы специализируются на «производстве какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий». «Сладуница» принадлежит Игорю Шестакову. Он же около месяца назад стал владельцем «Лакоше».
Отметим, что выручка «Сладуницы» за прошлый год почти достигла 2,7 млрд рублей, а выручка «Лакоше» превысила 1,3 млрд. По данным Rusprofile, компании являются лучшими по выручке в отрасли «Производство прочих пищевых продуктов».
·Экономика/Бизнес

«Лакоше» станет частью «Сладуницы».
В Омской области началось присоединение Марьяновского ООО «Лакоше» к ООО «Сладуница», зарегистрированному в Омске. Официальное сообщение опубликовано 14 ноября.
Обе фирмы специализируются на «производстве какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий». «Сладуница» принадлежит Игорю Шестакову. Он же около месяца назад стал владельцем «Лакоше».
Отметим, что выручка «Сладуницы» за прошлый год почти достигла 2,7 млрд рублей, а выручка «Лакоше» превысила 1,3 млрд. По данным Rusprofile, компании являются лучшими по выручке в отрасли «Производство прочих пищевых продуктов».