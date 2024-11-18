Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Полицейские нашли невысокую женщину.

Омские полицейские разыскивают родственников женщины по портрету. Правоохранители хотят установить ее личность.

По данным полиции, на вид горожанке 50–60 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые. Одета в черную куртку, светло-синюю кофту, темно-синие брюки, темные кроссовки. Всех, кто узнал омичку, просят обратиться в полицию по телефонам: 102, 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19.

·Происшествия

Полицейские нашли невысокую женщину.

Омские полицейские разыскивают родственников женщины по портрету. Правоохранители хотят установить ее личность.

По данным полиции, на вид горожанке 50–60 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые. Одета в черную куртку, светло-синюю кофту, темно-синие брюки, темные кроссовки. Всех, кто узнал омичку, просят обратиться в полицию по телефонам: 102, 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19.