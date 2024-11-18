Таможня возбудила сразу 17 уголовных дел по этим фактам.

За десять месяцев текущего года Омская таможня возбудила 17 уголовных дел по фактам незаконного вывода валюты за рубеж. Общая сумма конфискованной валюты превысила 60 млн в рублевом эквиваленте. Кроме того, через границу пытались перевезти контрабанду – сильнодействующие вещества и товары, отнесенные к стратегически важным ресурсам.

– Из 6 возбужденных уголовных дел по контрабанде сильнодействующих веществ 4 случая выявлены при перемещении контролируемых товаров через автомобильные пункты пропуска в зоне ответственности Омской таможни и 2 – при перемещении в МПО. Одно из этих дел окончено производством и рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора, – прокомментировал замначальника Омской таможни Валерий Расколов.

Также омские таможенники возбудили 1225 дел об административных правонарушениях. Их фигуранты заплатили штрафов на общую сумму более 42 млн рублей.