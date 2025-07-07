Омск-Информ
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·Общество

Уголовное дело заведено на омича, который проводил незаконные валютные операции.

Незаконные валютные операции с использованием электронных цифровых ключей для подтверждения подлинности документов и транзакций в электронном виде пресечены Омской таможней. Установлено, что предприниматель из Омска выводил за рубеж денежные средства в размере 41 млн рублей.

– Сотрудниками Омской таможни возбуждено уголовное дело в отношении омского предпринимателя по части 2 статьи 193.1 УК РФ по факту совершения незаконных валютных операций, в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере, – сообщает пресс-секретарь Омской таможни Елена Петрова.

Расследование еще продолжается, однако уже проведены обыски, изъяты электронные средства передачи информации, предметы и документы, имеющие доказательственное значение и подтверждающие преступную деятельность омича.

Наталья Корнеева
·Общество

Уголовное дело заведено на омича, который проводил незаконные валютные операции.

Незаконные валютные операции с использованием электронных цифровых ключей для подтверждения подлинности документов и транзакций в электронном виде пресечены Омской таможней. Установлено, что предприниматель из Омска выводил за рубеж денежные средства в размере 41 млн рублей.

– Сотрудниками Омской таможни возбуждено уголовное дело в отношении омского предпринимателя по части 2 статьи 193.1 УК РФ по факту совершения незаконных валютных операций, в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере, – сообщает пресс-секретарь Омской таможни Елена Петрова.

Расследование еще продолжается, однако уже проведены обыски, изъяты электронные средства передачи информации, предметы и документы, имеющие доказательственное значение и подтверждающие преступную деятельность омича.

Наталья Корнеева