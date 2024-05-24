Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В то же время курс доллара снизился до 89,65 рубля.
По данным Московской биржи, сегодня утром евро упал ниже 97 рублей. Это произошло впервые с 5 февраля. Курс доллара снизился на 0,41 %, до 89,65 рубля. Юань был на уровне 12,321 рубля (-0,56 %).
Как сообщают «Новые известия», курс рубля позволяет удерживать и укреплять приток валюты в страну. Способствовало этому и решение правительства продлить обязательную продажу экспортной валютной выручки крупнейшими экспортерами.
Эксперты считают, что в ближайшее время рубль продолжит укрепляться.
·Экономика/Бизнес

В то же время курс доллара снизился до 89,65 рубля.
По данным Московской биржи, сегодня утром евро упал ниже 97 рублей. Это произошло впервые с 5 февраля. Курс доллара снизился на 0,41 %, до 89,65 рубля. Юань был на уровне 12,321 рубля (-0,56 %).
Как сообщают «Новые известия», курс рубля позволяет удерживать и укреплять приток валюты в страну. Способствовало этому и решение правительства продлить обязательную продажу экспортной валютной выручки крупнейшими экспортерами.
Эксперты считают, что в ближайшее время рубль продолжит укрепляться.