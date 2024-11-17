На расположенных в городе водоемах размещены 79 знаков «Выход на лед запрещен». За это предусмотрена ответственность.

Сотрудники департамента общественной безопасности мэрии проводят рейды, направленные на соблюдение правил безопасности в местах выхода на лед. Вместе с представителями полиции, прокуратуры и народными дружинниками они обходят традиционные места массового выхода людей на лед.

Как отмечают представители департамента, слой льда у берега еще тонкий и не подходит для прогулок и катания на лыжах, поэтому сейчас важно патрулировать водоемы и пресекать попытки гуляния по ледяной корке. В зоне риска – рыбаки, собаководы, лыжники и дети, катающиеся с берега реки как с горки.

– Родителям необходимо провести беседы с детьми и объяснить, к чему могут привести игры на неокрепшем льду, – говорит представитель департамента общественной безопасности мэрии Степан Брыщенко. – Многие дети тянутся к опасным местам: их могут заинтересовать обрывистые берега и возможность прокатиться на отколовшихся льдинах. Главная задача родителей – объяснить детям, что такие игры представляют опасность для их жизни.

В ходе рейдов проверяются места со знаками «Выход (выезд) на лед запрещен». Всего таких знаков у водоемов на территории города 79. Особое внимание уделяется берегам Оми и Иртыша, набережной Тухачевского, Иртышской набережной до речпорта, а также озеру Чередовому.

Выход на лед в таких местах представляет не только риск для жизни и здоровья, но и влечет за собой административную ответственность по статье 52.1 КоАП Омской области – штраф составляет от 500 до 1000 рублей. Родителям детей, вышедших на лед, грозят штрафы от 100 до 500 рублей (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ).