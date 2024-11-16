Его нашли и уговорили покинуть общественный транспорт.

Вчера в Омске из учебно-воспитательного учреждения закрытого типа сбежал 17-летний подросток. Руководство учреждения обратилось в полицию, и сегодня парня нашли в трамвае на улице 2-й Восточной. Как сообщили в полиции, молодой человек сел в трамвай и отказывался покинуть его. Омичи в соцсетях рассказывают, что подросток взял самого себя в заложники, утверждая, что у него есть оружие.

– Подросток отказывался покинуть трамвай, но после непродолжительного общения с полицейскими согласился это сделать, – сообщили в полиции.

В Следственном комитете добавили, что парень угрожал полицейским. В прокуратуре сообщили, что он угрожал причинить себе ножевые ранения. Однако в инциденте никто не пострадал. Подростка доставили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Следователи организовали проверку. Они оценят действия сотрудников учреждения, ответственных за поведением несовершеннолетних, по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Отметим, что Омское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа располагается неподалеку от места происшествия – на улице 7-й Ремесленной. В СУВУ обычно учатся дети с девиантным поведением.