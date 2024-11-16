Омск-Информ
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·Спорт

Победную шайбу забил Райан Спунер.
На «G-Drive Арене» завершился матч «Авангарда» и «Нефтехимика». Омичи обыграли нижнекамцев в овертайме со счетом 3:2.
Счет открыли «волки», но уже в первом периоде «ястребы» его сравняли. Шайбу в ворота нижнекамцев забросил Рид Буше. Следом защитник Алекс Грант забросил шайбу в ворота «Нефтехимика». На этот раз «Волки» сравняли счет, но следом гол забил Райан Спунер.
Следующий матч «Авангарда» состоится 19 ноября. Омичи выйдут на лед против минского «Динамо».
·Спорт

Победную шайбу забил Райан Спунер.
На «G-Drive Арене» завершился матч «Авангарда» и «Нефтехимика». Омичи обыграли нижнекамцев в овертайме со счетом 3:2.
Счет открыли «волки», но уже в первом периоде «ястребы» его сравняли. Шайбу в ворота нижнекамцев забросил Рид Буше. Следом защитник Алекс Грант забросил шайбу в ворота «Нефтехимика». На этот раз «Волки» сравняли счет, но следом гол забил Райан Спунер.
Следующий матч «Авангарда» состоится 19 ноября. Омичи выйдут на лед против минского «Динамо».