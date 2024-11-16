Омск-Информ
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·Общество

Сложнее всего ситуация с математикой, русским языком и литературой.
По данным департамента образования на 15 ноября, в школах Омска остаются открытыми 302 вакансии учителей по основным предметам. В некоторых учреждениях на одну вакансию требуется сразу несколько педагогов.
В 58 школах Омска не хватает учителей математики, в 48 – русского языка и литературы, в 39 – английского языка, в 23 – физики. В 31 школе требуются педагоги начальных классов. Однако, судя по более ранним данным, дефицит этот постепенно уменьшается.
Нехватку кадров отмечают и в детских садах. В 69 дошкольных учреждениях ищут воспитателей, в 17 детсадах открыты вакансии нянь.
·Общество

Сложнее всего ситуация с математикой, русским языком и литературой.
По данным департамента образования на 15 ноября, в школах Омска остаются открытыми 302 вакансии учителей по основным предметам. В некоторых учреждениях на одну вакансию требуется сразу несколько педагогов.
В 58 школах Омска не хватает учителей математики, в 48 – русского языка и литературы, в 39 – английского языка, в 23 – физики. В 31 школе требуются педагоги начальных классов. Однако, судя по более ранним данным, дефицит этот постепенно уменьшается.
Нехватку кадров отмечают и в детских садах. В 69 дошкольных учреждениях ищут воспитателей, в 17 детсадах открыты вакансии нянь.