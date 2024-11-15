Роспотребнадзор сообщил о случае заражения.

В Омске выявили человека, который оказался заражен лихорадкой Денге, сообщает Ом1. По информации омского Роспотребнадзора, этот случай является завозным.

Пациент подхватил болезнь, когда был в Таиланде. Причем это было еще в августе. За последние три месяца в Омске больше не было выявлено случаев заражения лихорадкой Денге.

Напомним, что основными переносчиками инфекции являются комары. Если нет переносчика, больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

При заражении у пациентов появляется температура, которая варьируется от небольшой до высокой. Болезнь сопровождается сильной головной болью, болью в мышцах и суставах, а также сыпью.