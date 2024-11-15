На церемонии награждения народный артист России Александр Михайлов заявил, что он сибиряк и гордится этим.

В Омске проходит второй международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск», и одним из его именитых участников является народный артист России, лауреат Государственной премии Александр Михайлов. Популярный актер проводит встречи с омичами не только в рамках фестивальных мероприятий. В частности, он принял участие в торжественной церемонии награждения наиболее отличившихся аграриев, посвященной Дню работника сельского хозяйства. Самому Михайлову на церемонии было присвоено звание почетного гражданина Омского района.

В ответном слове актер поблагодарил за признание и преподнес землякам творческий подарок – прочел прекрасное стихотворение Николая Рубцова и исполнил песню «Домик у дороги». Он заявил, что считает омичей земляками.

– Я действительно почти 15 лет связан с городом, с регионом. И я скажу сразу: «Здравствуйте, мои дорогие земляки». Не случайно говорю именно так, потому что у нас с вами одна малая родина. Я родился в Восточной Сибири, вы – в Западной Сибири. А вся Сибирь, включая Центральную, – это наша малая родина. Я очень дорожу своими корнями и стараюсь честно нести свою службу во благо нашей России и нашей малой родины, – сказал Александр Михайлов.

Александр Михайлов – советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, педагог, общественно-политический деятель, народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Любовь зрителей он завоевал, сыграв десятки талантливых ролей, в том числе в таких фильмах, как «Любовь и голуби», «Мужики», «Очарованный странник», «Змеелов» и других, а также в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой, в Государственном академическом Малом театре.