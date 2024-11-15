Один из городских брендов начали устанавливать на крышу здания.

В Омске несколько дней назад исчезла вывеска с гостиницы «Маяк». Этот комплекс возвели в 1964 году, и он вкупе с названием считался одним из символов города. В 2009 году здание ремонтировалось.

Сотрудники гостиницы ранее заявляли «Омск-информу», что вывеска вернется 12 ноября. Однако этого не произошло. Руководство заведения оказалось недоступным для оперативных комментариев.

И вот сегодня, 15 ноября, с утра к зданию подъехала техника. Судя по всему, начались работы по возвращению вывески на законное место.