Его также обязали отдать бюджету доходы с предпринимательской деятельности.
Прокуратура выявила нарушения в деятельности главы поселения в Тарском районе Омской области. Чиновник в 2022 году занимался незаконной предпринимательской деятельностью, что противоречит антикоррупционному законодательству.
– Доход зачислялся на банковские счета, принадлежащие ему и его супруге, при этом сумма вырученных денежных средств значительно превысила его официальный доход и членов его семьи за 2022 г. и два предшествующих года, – отметили в прокуратуре.
Прокуратура внесла в совет поселения представление, потребовав досрочно прекратить полномочия главы, депутаты этого не сделали. Совет поселения принял отставку главы по собственному желанию. В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Формулировку «прекращение полномочий главы» изменили на «утрату доверия». С него также взыскали 400 тыс. рублей, полученные незаконно.
Решение вступило в законную силу.