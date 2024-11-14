Количество заявок для заключения договора поставки газа через сайт увеличилось на 39 %.

Компания «Газпром межрегионгаз Омск» провела аналитику за 10 месяцев 2024 года по обращениям абонентов в компанию. За этот период абоненты подали более 87 тысяч обращений.

Группа по работе с дистанционными обращениями, которая обслуживает потребителей вне зависимости от адреса проживания, обработала 66 099 звонков. Каждый день операторы отвечали не менее чем на 300 звонков-обращений.

«Личный кабинет», «Интернет-приемная» и «Онлайн-заявка» на сайте «Межрегионгаза», а также «Сообщения» в сообществе «ВКонтакте» также использовались абонентами для подачи обращений и заявлений – 8 241 заявка. На электронную почту абонентских участков, указанную на квитанциях за услуги, приходило 12 272 обращения.

– Сервисы дистанционного взаимодействия позволяют оперативно решать вопросы по газоснабжению, – отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова. – В частности, в текущем году количество заявок для заключения договора поставки газа через сайт увеличилось на 39 %.

Основные вопросы потребителей – вопросы начислений в квитанции, проверка и опломбировка счетчиков, а также информирование об изменениях, влияющих на формирование платы за газ и передача показаний счетчиков.