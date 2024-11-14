Абитуриенты смогут стать студентами на один день.

23 ноября в Омском аграрном университете им. П. А. Столыпина пройдет день открытых дверей под девизом «Пробуй! Выбирай! Учись!».

Абитуриенты смогут поучаствовать в студенческой жизни на протяжении целого дня, посетить занятия, прогуляться по кампусу и пообщаться со студентами.. Организаторы подготовили мастер-классы, профессиональные пробы, квиз-игры, тренинги и дискуссии для посетителей дня открытых дверей, то есть настоящий студенческий квест. Кроме того, «зачеты», полученные во время квеста, будут учитываться при поступлении в университет.

День открытых дверей будет проходить во втором корпусе ОмГАУ по адресу г. Омск, ул. Сибаковская, 4.