Мужчина покинул квартиру в домашней одежде и попытался спрятаться на балконе соседей снизу.

В Октябрьском округе Омска сотрудникам службы судебных приставов пришлось в буквальном смысле ловить мужчину, чтобы доставить его в суд. Не желая встречаться с представителями органов правопорядка, омич решил сбежать от них через балкон.

36-летний житель дома на улице Пархоменко долгое время злоупотребляет наркотиками и алкоголем. Поскольку он не работает, омич начал воровать смартфоны у своих приятелей. Те написали заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Для его рассмотрения приставы поехали домой к обвиняемому, чтобы доставить его в суд.

– Подходя к трехэтажному многоквартирному дому, сотрудники разделились: один судебный пристав поднялся на третий этаж, постучав в дверь квартиры, в то время как его напарник ждал внизу, предполагая, что мужчина может иным способом покинуть квартиру. После того как мать преступника открыла дверь судебному приставу, омич решил сбежать, мгновенно покинув жилое помещение через окно – в домашней одежде, без обуви, перемахнув через балкон, спустился на балкон соседей этажом ниже, – рассказали в пресс-службе ГУ УФССП по Омской области.

Увидев внизу еще одного пристава, мужчина пригнулся, чтобы его не было видно через балконное ограждение, но спрятаться от представителей закона ему не удалось – беглец был замечен. После разъяснительной беседы с сотрудниками органа принудительного исполнения мужчина поднялся обратно в свою квартиру и оттуда его доставили в суд.