Омск-Информ
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·Общество

Производителем овощей стала компания-призрак.

Омский Роспотребнадзор узнал от коллег из Ростовской области, что на потребительском рынке находятся овощи неизвестного происхождения. Производителем является ИП Мурадова (Ростовская область, Аксайский район, город Аксай, Аксайский проспект, 18).

Согласно сведениям из ЕГРИП, компания прекратила работу почти год назад – 18 декабря 2023 года. Получается, что поставками овощей занималась компания-призрак.

Омичей попросили не покупать эту продукцию, потому что неизвестно, кто и в каких условиях ее производил. Кроме того, ее реализация незаконна.

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·Общество

Производителем овощей стала компания-призрак.

Омский Роспотребнадзор узнал от коллег из Ростовской области, что на потребительском рынке находятся овощи неизвестного происхождения. Производителем является ИП Мурадова (Ростовская область, Аксайский район, город Аксай, Аксайский проспект, 18).

Согласно сведениям из ЕГРИП, компания прекратила работу почти год назад – 18 декабря 2023 года. Получается, что поставками овощей занималась компания-призрак.

Омичей попросили не покупать эту продукцию, потому что неизвестно, кто и в каких условиях ее производил. Кроме того, ее реализация незаконна.

2588