Женщина оставила бумажник в салоне такси.

В полицию обратилась 35-летняя омичка, которая рассказала, что ее обокрали. Женщина оставила в салоне такси кошелек, в котором были 20 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска предварительно установили, что подозревамым может быть водитель такси. Он попал на камеры видеонаблюдения в одном из магазинов в Советском округе.

Полиция объявила таксиста в розыск. Если вам знаком этот мужчина, сообщите в полицию по телефонам 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102.