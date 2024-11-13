Депутаты предложили пересмотреть существующий порядок, по которому в перечень попадают только единичные объекты.

Сегодня, 13 ноября, на комитете по вопросам ЖКХ горсовета Омска обсуждались детали распределения бюджета на будущий год. Особое внимание уделили ремонту дорог к садоводческим, огородническим и некоммерческим организациям. Директор бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов упомянул, что за этот год было отремонтировано 16 объектов. Также, следуя из плана на следующий год, аварийно-восстановительный ремонт дорог планируется сделать до июля.

Во время обсуждения этого вопроса речь зашла о ремонте тротуаров и межквартальных проездов. Депутат Алексей Провозин предложил пересмотреть уже существующие регламенты, чтобы создать единый, общий, понятный и прозрачный для всех механизм. По его словам, сейчас процесс выстроен так: сначала создаются и подаются списки конкретных дорог, проездов и тротуаров, которые нужно отремонтировать. Далее их формируют, утверждают, а затем корректируют и только после этого исполняют. В итоге в перечень ремонтируемых попадают далеко не все заявленные парламентариями объекты.

– Когда ты как депутат подаешь для включения в перечень три тротуара, потом тебе приходит ответ о том, что включено только два. А по итогу исполнения ты там не видишь ни одного. Затем с удивлением узнаешь, что список был скорректирован в середине года, а тебе об этом не сообщили и с тобой не согласовали, – объяснил Провозин.

Парламентарий призвал поменять существующий порядок. Депутаты комитета поддержали эту инициативу.