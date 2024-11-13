Омск-Информ
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·Общество

Мэр назвал проблемные места, где можно провалиться под лед.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что поручил департаменту общественной безопасности усилить контроль за выходом на лед в потенциально опасных местах на реках.

– Переменчивая погода не дает сформироваться ледовому покрытию на водоемах Омска, но на мелководье рек, озер и котлованов при минусовой температуре образуется тонкий слой льда, выход на который очень опасен, – заявил Шелест. – Каждый год мы видим, что риск провалиться под лед не останавливает рыбаков, собаководов, лыжников.

Глава города предупредил подростков, чтобы не делали селфи и не катались на тюбинге по неокрепшему льду.

Мэр города назвал проблемные места, где есть вероятность провалиться под лед: правый берег Оми в районе улицы Щербанева, берег Иртыша в районе исторического парка «Омская крепость», набережной Тухачевского, в районе Ленинградского моста и по Иртышской набережной до речпорта, а также озеро «Чередовое».

Сотрудники департамента активизируют разъяснительную работу, напомнив, что за выход людей и выезд техники на лед предусмотрены штрафы.

·Общество

Мэр назвал проблемные места, где можно провалиться под лед.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что поручил департаменту общественной безопасности усилить контроль за выходом на лед в потенциально опасных местах на реках.

– Переменчивая погода не дает сформироваться ледовому покрытию на водоемах Омска, но на мелководье рек, озер и котлованов при минусовой температуре образуется тонкий слой льда, выход на который очень опасен, – заявил Шелест. – Каждый год мы видим, что риск провалиться под лед не останавливает рыбаков, собаководов, лыжников.

Глава города предупредил подростков, чтобы не делали селфи и не катались на тюбинге по неокрепшему льду.

Мэр города назвал проблемные места, где есть вероятность провалиться под лед: правый берег Оми в районе улицы Щербанева, берег Иртыша в районе исторического парка «Омская крепость», набережной Тухачевского, в районе Ленинградского моста и по Иртышской набережной до речпорта, а также озеро «Чередовое».

Сотрудники департамента активизируют разъяснительную работу, напомнив, что за выход людей и выезд техники на лед предусмотрены штрафы.