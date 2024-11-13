Мэр назвал проблемные места, где можно провалиться под лед.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что поручил департаменту общественной безопасности усилить контроль за выходом на лед в потенциально опасных местах на реках.

– Переменчивая погода не дает сформироваться ледовому покрытию на водоемах Омска, но на мелководье рек, озер и котлованов при минусовой температуре образуется тонкий слой льда, выход на который очень опасен, – заявил Шелест. – Каждый год мы видим, что риск провалиться под лед не останавливает рыбаков, собаководов, лыжников.

Глава города предупредил подростков, чтобы не делали селфи и не катались на тюбинге по неокрепшему льду.

Мэр города назвал проблемные места, где есть вероятность провалиться под лед: правый берег Оми в районе улицы Щербанева, берег Иртыша в районе исторического парка «Омская крепость», набережной Тухачевского, в районе Ленинградского моста и по Иртышской набережной до речпорта, а также озеро «Чередовое».

Сотрудники департамента активизируют разъяснительную работу, напомнив, что за выход людей и выезд техники на лед предусмотрены штрафы.