Разговор спикера Заксобрания с гражданами состоялся в омской общественной приемной «Единой России», а его заместитель работал в Седельниковском районе.

Прямое общение с омичами является одним из ключевых компонентов деятельности депутатов областного парламента. Пример такой работы подает председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов. Очередной личный прием граждан он провел 13 ноября в штабе общественной поддержки «Единой России».

В ходе разговора с депутатом директор школы № 107 Татьяна Пуха рассказала о ходе проведения капитального ремонта в образовательном учреждении, организации образовательного процесса обучающихся на период проведения работ. По итогам приема запланировано выездное мероприятие в образовательное учреждение для осмотра проведения капитального ремонта. Обсуждены вопросы проведения мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– Продолжаем подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Обсудили высадку Аллеи Памяти после завершения работ на территории школы. Ранее проводили международную акцию «Сад Памяти», где с ребятами высадили 32 дерева хвойных пород на школьном дворе, – отметил Александр Артемов.

Спикер областного парламента вручил директору школы № 107 сертификат на получение портативной акустической системы с микрофоном для проведения мероприятий.

Также в ходе приема граждан у него состоялся диалог с начальником штаба Омского отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Гульнарой Мукашевой. Она обратилась с просьбой оказать поддержку в предоставлении помещения для финала конкурса «Омская многодетная мама – 2025». Александр Артемов заверил, что поддержка в проведении мероприятия будет оказана.

Скульптор Оксана Бойко рассказала о желании принять участие в реализации художественных и творческих проектов на территории Омской области. Как оказалось, спикер регионального парламента с творчеством Бойко хорошо знаком, поскольку ее работы украшают общественные пространства во многих муниципальных районах Омской области. Артемов сообщил о существующих возможностях и направлениях для реализации новых инициатив.

Днем раньше личный прием граждан также провел заместитель председателя Заксобрания Валерий Бойко, отправившийся для этого в Седельниковский район. Ряд обращений от местных жителей затрагивал ситуацию с подтоплением погребов. Поступило обращение с просьбой оказать содействие в обустройстве пожарной сигнализации в храме преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Также седельниковцы попросили помочь решить проблему с постоянно размываемой грунтовой дорогой, оказать содействие в приобретении спецтехники для нужд муниципального унитарного предприятия.

Все вопросы, с которыми в ходе личного приема граждане обратились депутатам, взяты парламентариями в работу и поставлены на контроль.