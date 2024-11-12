Омичи смогут узнать больше о жизни первых русских сибиряков.

В этот четверг, 14 ноября, в 16:00 в Денежной кладовой откроется археологическая выставка, которая раскроет особенности жизни и военной службы первых русских сибиряков. На выставке представят археологические артефакты, которые нашли добровольцы во время археологической экспедиции, которая проходила в июле 2024 года в Таре.

Омичи увидят на выставке предметы из дерева, металла и глины: элементы вооружения, бытовую посуду, инструменты, снаряды и игровые фишки. Работы проводились на памятнике культурного наследия федерального значения «Тарский острог».

В день открытия выставки вход для посетителей – свободный. Посещение выставки бесплатное. В другие дни выставка будет работать с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00.