Первый проректор ОмГПУ утверждает, что не имеет управленческих амбиций.

Бывший заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Иван Кротт, ныне занимающий должность первого проректора ОмГПУ, рассказал о притязаниях на пост руководителя этого вуза. По словам Кротта, трудившегося ректором педуниверситета до прихода в правительство весной 2023 года, он не собирается возвращаться на эту должность.

– Нет, вы что. Раньше и хлеб стоил 16 копеек. В ректоры не пойду. Науправлялся, хватит, – сказал Кротт в комментарии «Омск-информу». – Сейчас занимаюсь приятной работой. Может, докторскую диссертацию напишу.

Формулировка «науправлялся, хватит» также характеризует отношение Ивана Кротта к его отставке с поста министра образования. Он покинул эту должность 31 октября нынешнего года и вернулся в родной педуниверситет. Специально под Кротта ввели должность первого проректора вуза. У него довольно широкий круг полномочий.