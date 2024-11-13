Омск-Информ
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·Политика

Первый проректор ОмГПУ утверждает, что не имеет управленческих амбиций.

Бывший заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Иван Кротт, ныне занимающий должность первого проректора ОмГПУ, рассказал о притязаниях на пост руководителя этого вуза. По словам Кротта, трудившегося ректором педуниверситета до прихода в правительство весной 2023 года, он не собирается возвращаться на эту должность.

– Нет, вы что. Раньше и хлеб стоил 16 копеек. В ректоры не пойду. Науправлялся, хватит, – сказал Кротт в комментарии «Омск-информу». – Сейчас занимаюсь приятной работой. Может, докторскую диссертацию напишу.

Формулировка «науправлялся, хватит» также характеризует отношение Ивана Кротта к его отставке с поста министра образования. Он покинул эту должность 31 октября нынешнего года и вернулся в родной педуниверситет. Специально под Кротта ввели должность первого проректора вуза. У него довольно широкий круг полномочий.

Елена Яровая
·Политика

Первый проректор ОмГПУ утверждает, что не имеет управленческих амбиций.

Бывший заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Иван Кротт, ныне занимающий должность первого проректора ОмГПУ, рассказал о притязаниях на пост руководителя этого вуза. По словам Кротта, трудившегося ректором педуниверситета до прихода в правительство весной 2023 года, он не собирается возвращаться на эту должность.

– Нет, вы что. Раньше и хлеб стоил 16 копеек. В ректоры не пойду. Науправлялся, хватит, – сказал Кротт в комментарии «Омск-информу». – Сейчас занимаюсь приятной работой. Может, докторскую диссертацию напишу.

Формулировка «науправлялся, хватит» также характеризует отношение Ивана Кротта к его отставке с поста министра образования. Он покинул эту должность 31 октября нынешнего года и вернулся в родной педуниверситет. Специально под Кротта ввели должность первого проректора вуза. У него довольно широкий круг полномочий.

Елена Яровая